أحمد أمين يبرز دخول "ما وراء الطبيعة" قائمة imdb لأفضل ٢٥٠ مسلسل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد أمين، على إبراز دخول وتواجد مسلسله الدرامي الجديد "ما وراء الطبيعة" في قائمة imdb لأفضل ٢٥٠ مسلسل في العالم.

ونشر أمين، قائمة imdb عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏دي قائمة imdb لأفضل ٢٥٠ مسلسل في العالم.. هتفتح هاتلاقي مسلسل مصري اسمه paranormal ده معناه إن ما وراء الطبيعة بينافس على مستوى صناعة المسلسلات في العالم.. الحمدلله".

مسلسل" ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.