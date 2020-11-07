الظهور الأول لدرة مع زوجها بحفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة درة وزوجها المهندس هاني سعد، في حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، ويعد هذا الظهور هو الأول لهما بعد زواجهما مؤخرا بمدينة الجونة.

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين، واحيا حفل الزفاف الفنان تامر حسني والفنان حكيم والفنانة بوسي.

يذكر أن، مسلسل "الفتوة" كان التعاون الأول الذي يجمع بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والمسلسل بطولة: ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، غادة طلعت، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.