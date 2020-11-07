بالفيديو| هنادي مهنا تغني "بنت الجيران" مع عمر كمال وشاكوش في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان عمر كمال، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو من حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، الذي أقيم أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة.

وظهر كمال إلى جوار هنادي وأحمد ومعهم شاكوش يغنون أغنيتهما الشهيرة "بنت الجيران".

جدير بالذكر أن حفل الزفاف شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، وعدد من أصدقاء العروسين، وشارك في إحيائه المطربة بوسي.