بالفيديو| بوسي تغني في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت المطربة بوسي في إحياء حفل زفاف، الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، والممثلة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبوسي، تظهر فيه أمام العروسين، وتغني "وأهو ربنا عوض صبرنا خير والدور جه علينا يا بنات"، لتقوم بعد ذلك باحتضان هنادي.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، وأصدقاء العروسين.