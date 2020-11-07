أكرم حسني يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أكرم حسني، على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوالده الذي رحل عن عالمنا العام الماضي في نفس هذا اليوم ٧ نوفمبر.

ونشر حسني، صورة لوالده عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه.. من فضلكم ادعوله بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى بإذن الله".

يذكر أن، حسني عبدالرحيم، والد الفنان أكرم حسني، كان لاعبًا سابقاً في نادي الزمالك في فترة السيتنيات.