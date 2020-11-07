إيرادات الجمعة.. "COME PLAY" الثاني و"vanguard" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 6 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 106 آلاف و786 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 84 ألفًا و48 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 79 ألفًا و517 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 44 ألفا و616 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Tenet" بعد تحقيقه 40 ألفًا و403 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " The Silencing" والذي حقق 32 ألفًا و728 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "trolls world tour" وحقق 21 ألفا و685 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 13 ألفا و215 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "mulan" محققا 13 ألفا و112 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 12 ألفا و259 جنيها.