محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: ساعات قليلة وتستقبل "عروس البحر الأبيض المتوسط"، حفل افتتاح الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي. ونشر رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة صورا من جلسة جمعته مع عدد من العاملين بالدورة الجديدة، يواصلون التحضيرات حتى اللحظات الأخيرة، معلقا "جلسة عمل لأسرة مهرجان الاسكندرية السينمائي قبل ساعات من حفل الافتتاح وما توفيقي الا بالله". جدير بالذكر أنه الدورة الجديدة ستشهد تكرين الفنان الكبير عزت العلايلي والفنان الكبير صلاح عبدالله.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من افتتاحه.. جلسة عمل لأسرة "الإسكندرية السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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