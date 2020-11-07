15 معلومة عن أحمد خالد صالح.. مواليد 1992 وآسر ياسين كلمة السر في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة، وذلك بعدما تم عقد قران الثنائي في يوم 7 أكتوبر الماضي.

واقتصر حضور حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

"الخليج 365" يرصد لكم في السطور القادمة معلومات عن أحمد خالد صالح:

- من مواليد 18 أغسطس 1992.

- هو نجل النجم الراحل خالد صالح.

- تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم مسرح.

- يخوض تجربته التمثيلية الأولى في الدراما التليفزيونية.

- بدأ مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة الأمريكية خلال دراسته فيها.

- شارك في العديد من العروض على مسرح الجامعة الأمريكية وآخرها "عسكر وحرامية".

- خاض أولى تجاربه في التمثيل بمسلسل "30 يوم" مع آسر ياسين وباسل خياط عام 2017.

- كما شارك في السباق الرمضاني عام 2018 في مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان.

- أولى أعماله السينمائية كانت مع آسر ياسين أيضا من خلال فيلم "تراب الماس" عام 2018.

- في الموسم الرمضاني 2019 شارك في مسلسلات "قابيل" و"زودياك" و"أبو جبل".

- ثاني أعماله السينمائية مشاركته في فيلم "الفيل الأزرق 2" عام 2019.

- في موسم رمضان 2020 شارك في مسلسلي "الفتوة" مع ياسر جلال، و"الاختيار" مع أمير كرارة.

- في ديسمبر 2019 احتفل بخطوبته على الفنانة هنادي مهنا، وظهرا معا عقب ذلك في مسلسل "الفتوة" 2020 وتزوجا عن قصة حب في العمل أيضا.

- قال في حوار له ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أغسطس 2018، إن والده الفنان خالد صالح لم يشاهده مطلقا وهو يمثل حتى رحيله.

- صرح أنه لم يحترف التمثيل في حياة والده نظرا لأن الراحل خالد صالح رفض مساعدته لدخول المجال.

- أشار إلى أنه لم يكن معترفا بوالده كممثل، وكان حينما يُسئل عن مهنة والده يقول إنه يعمل محاميا وكان خالد صالح يعلم ذلك، ولكن ذلك تغيّر منذ مشاركة والده في فيلم "تيتو" 2004.