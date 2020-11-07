اكتشفه صيدلي.. خطأ طبي في مسلسل "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تتوالى الأخطاء التي يكتشفها متابعي مسلسل "ما وراء الطبيعة"، بالتزامن مع عرضه عبر منصة "نتفليكس" العالمية، وأحدثها خطأ "طبي" ورد في إحدى حلقاته.

وكتب الصيدلي إسلام مجدي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "فيه مرجع كده بريطانيا عملته خاص بالأدوية والفارماكولوجي اسمه BNF (British National Formulary)، فيه المواد الفعالة وتتوصف لإيه وما تتوصفش لإيه وجرعات وآثار جانبية إلى آخره.. المهم يعني أول نسخة طلعت منه كانت سنة 1949 وفضل يتحدّث ويطلع منه إصدار جديد كل 3 سنين لحد سنة 1981 تقريبًا من بعدها بقى يتجدد كل 6 شهور مرة في مارس والتانية في سبتمبر، وكل إصدار ليه لون مختلف".

أضاف: "وصلنا دلوقتي للإصدار رقم 80 اللي طلع في سبتمبر اللي فات ده.. بس يا سيدي قوم عمرو سلامة يحط لنا في الكادر الإصدار رقم 70 اللي طلع في 2015 في حين إنه في الستينيات ماكنّاش وصلنا للإصدار العاشر حتى.. ويقولي ألبس فورمال وأنا بتفرج!".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".