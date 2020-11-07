تراند اليوم : حنان ترك تخرج عن صمتها وترد على يسرا بعد أنباء إصابتها بالمرض

في أعقاب عودة الفنانة يسرا من مهرجان الجونة وسط أنباء انتشار فيروس كورونا هناك ، أجرت مسحة لمعرفة ما إذا كانت مصابة أم لا.

وأعلنت يسرا نتيجة المسحة قائلة: أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا إني عملت 2 PCR ونتيجة الاتنين سلبية الحمدلله .. بشكر من كل قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي كانت قلقانة عليا .. ربنا يحفظنا جميعا.

و ردت الفنانة المعتزلة حنانة ترك قائلة: اللهم لك الحمد .. ربنا يمتعك بالصحة والعافية دائما بإذن الله.

