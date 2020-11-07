الصحة المصرية تكشف حقيقة وفاة نشوى مصطفى بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام. ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، صحة الشائعات حول وفاة الفنانة نشوى مصطفى. وأكد مجاهد أن الحالة الصحية للفنانة المصرية جيدة جدا، وفي تحسن مستمر، وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ودعا المتحدث المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وتدهورت حالة نشوى مصطفى الصحية بعد إصابتها بكورونا، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الفنانة المصرية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت نشوى مصطفى: "ادعولى.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا". وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش وخللو بالكم كورونا رجعت بشدة". واختتمت: "ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي".

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