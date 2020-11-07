فيديو وصور.. زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بحضور نجوم الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل زفاف الفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح والفنانة المصرية هنادي مهنا.

واقتصر الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، مساء الجمعة، على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.







وأحيا الحفل كل من تامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، بالإضافة إلى المطرب حكيم الذي أشعل حماس الحضور بأغنياته ذات الإيقاع السريع، مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان المصرية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الحفل من بينهم هاني رمزي ومحمد هنيدي وأحمد زاهر والإعلامي أحمد الهواري وطارق عبدالعزيز والسيناريست نادر صلاح الدين والسيناريست محمد نبوي والمخرج أشرف فايق.





كما حضر الحفل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.





وظهرت هنادي مهنا في فيديو نشرته على حسابها بموقع "أنستقرام"، وهي بفستان الزفاف أثناء خضوعها لجلسة التصوير الخاصة بالزفاف.





كما احتفلت هنادي وأحمد خالد صالح بعقد قرانهما في السادس من أكتوبر الماضي، وكانت خطوبتهما في ديسمبر 2019.

واجتمع الثنائي لأول مرة في عمل فني في مسلسل بعنوان "الفتوة" وقدما سويا قصة حب رائعة من خلال أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة"بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وعايدة رياض، ومن إخراج حسين المنباوي، وعرض في شهر رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.



