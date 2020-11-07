"المحشي كلمة السر".. قصة حب غريبة جمعت بين محمود عبد المغني وزوجته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمود عبد المغني، إنه مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر لم يخرج من منزله هو وعائلته حفاظًا على أنفسهم، حتى أنه كان يطبخ أحيانًا وحلق شعر أبنائه بنفسه لعدم وجود "حلاقين".

أضاف عبدالمغني خلال استضافته مع عائلته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC، مساء الجمعة، أنه كان رافضًا عودة أبنائه الثلاثة إلى المدارس بسبب كورونا ولكنه في النهاية قرر ذهابهم مدارسهم لاستمرار دراستهم وتعليمهم.

وكشف عبد المغني أنه تزوج في أقل من 30 يومًا بعد أن قابل زوجته مي، وتزوجا يوم عيد الحب.

خلال الحلقة سردت زوجته مي تفاصيل الزواج وقالت إنها كانت في يوم ما تشاهده على التليفزيون حيث كان ضيفًا على أحد البرامج ولم تكن تعرفه حينها بشكل شخصي، وكان يقول إنه سيتزوج في شهر مارس لتجد نفسها تردد بصوت مسموع فجأة "أنا هتجوزه"، مؤكدةً أنه لم يكن هناك أي مبرر لتلك الجملة ولكنها قالتها بشكل غريب، مضيفة: "وقتها بابا كان جنبي قالي كملي أكل يا مي.. كنت باكل محشي".

تدخل عبدالمغني وأضاف: "المحشي غالبا هو السبب عشانها أحسن واحدة تعمل محشي.. وفعلا بعد كده فسخت الخطوبة لظروف معينة، ثم قابلت مي وشعر ناحيتها براحة شديدة وتزوجتها في أقل من شهر وكل حاجة مشيت بسرعة، ومي كانت أحسن حاجة عملتها في حياتي، مي مش مجرد زوجة هي صاحبتي وأختي وحبيبتي ومراتي وكل حاجة".

وأذاع البرنامج مجموعة من اللقطات للفنان محمود عبدالمغني وهو يطبخ بنفسه في منزله مجموعة من الأكلات، وهو ما قابله حضور الحلقة بالتصفيق والتشجيع.