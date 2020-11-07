شكرا لقرائتكم خبر عن "في الحب سوا" حكاية درة فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة درة تصوير المشاهد الأولى من الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا" الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم المشاركين معها فى الحكاية، والذي يتم عرضه حاليا ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

إلا أنا، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

وكانت درة قد احتفلت بزفافها على المهندس المعمارى هانى سعد يوم الاثنين الماضى في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوى وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرين.

وكان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.