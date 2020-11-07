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بشرى تعلن نتيجة تحليل كورونا بعد إصابات نجوم الجونة
السبت 7 نوفمبر 2020
نفت الممثلة المصرية بشرى ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول).
ونشرت بشرى عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا التي ظهرت سلبية.
وكتبت بشرى، وهي مديرة العمليات في مهرجان الجونة السينمائي: "الحمد لله نتيجة تحليل الـPCR الخاص بي negative أي سلبية، رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان، ربنا يحفظ الجميع وشكراً لكل مَن اتصل للاطمئنان عليّ من الشائعات".
وأجرى عدد من الفنانين تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحتهم، بعد أن أعلن فنانون شاركوا في المهرجان إصابتهم بـ"كوفيد- 19".
وضمت قائمة المصابين بفيروس كورونا من الفنانين، الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة: زينب غريب، سارة عبدالرحمن، نشوى مصطفى، مغني الراب ويجز.
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