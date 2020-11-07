يسرا تنفي إصابتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الفنانة المصرية يسرا في تغريدة نشرتها عبر حسابها الموثق على تويتر أنباء تحدثت عن إصابتها بفيروس "كورونا"، عقب حضورها مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة مؤخراً.

يسرا أكدت عدم إصابتها بالفيروس، بعدما أجرت اختبارين "بي سي آر" بعد عودتها من الجونة، وجاءت نتيجتهما "سلبية". وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها قائلة: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا ".

ويأتي بيان يسرا بعد كشف العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة عن إصابتهم بفيروس "كورونا"، وبينهم الممثلة المصرية بسمة.

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