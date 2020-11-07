شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة الإستثنائية من مهرجان كارلوفى فارى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان كارلوفي فاري عن إلغاء دورته الإستثنائية والتى كانت ستقعد في الفترة من 18 إلي 21 نوفمبر الجارى وتحمل الدورة رقم54 ، وهو إصدار خاص من الدورة 54 من المهرجان التى لم يتثنى لها الانطلاق بسبب تفشى فيروس كورونا، إلا أن الدورة الإستثنائية هى الأخرى لن تخرج إلى النور بسبب عودة الفيروس للإنتشار بشكل كبير.

وقال رئيس المهرجان جيري بارتوشكا في بيان: "عندما أعلنا عن الدورة الخاصة والتي تحمل رقم 54½ ، قوبلنا كانت مليئة بالكثير من ردود الفعل الحماسية، وكان الناس يتطلعون لزيارة كارلوفي فاري لمشاهدة أفلام جديدة في وقت غير عادي من العام، ولكن نأسف لأننا لن نتمكن من عقد هذا الحدث أيضًا ، حيث تحظى صحة الناس بالأولوية تمامًا ، وأنا متأكد من أن الجميع يراها بنفس الطريقة".

وأضاف رئيس المهرجان جيري بارتوشكا "نود أن نشكر وزارة الثقافة التشيكية ، ومدينة كارلوفي فاري، وشركائنا لدعم جميع أنشطة المهرجان التي أقيمت على مدار عام 2020، ونعتقد أنه بفضل هذا الدعم سنكون قادرين على تنظيم كارلوفي فاري الدولي الخامس والخمسين المقرر بانتظام في الفترة من 2 إلى 10 يوليو 2021 ".

شهدت جمهورية التشيك أسوأ أعداد حالات الإصابة بـ COVID-19 في العالم ، وتم تطبيق إغلاق على مستوى البلاد في أواخر أكتوبر، وفي ضوء الإغلاق المستمر الذي أعلنته الحكومة استجابة لوباء الفيروس التاجي ، لن يتم عقد Karlovy Vary IFF 54½ الخاص ، المقرر أصلاً في 18-21 نوفمبر.