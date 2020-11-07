شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد سعد يطرب جمهور الموسيقى العربية بحفل كامل العدد في الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم أحمد سعد حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وبحضور كامل العدد. حضر أحمد سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وقدم وصلته الطربية التي أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار . وكان ضمن الحضور الفنان عمرو سعد شقيق أحمد والمخرج عمر زهران وكان اللافت للنظر التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية خاصة مع التواجد الكبير من محبي المطرب المتميز. وقدم أحمد سعد باقة من أجمل أغانى التراث بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه المميزة منها "يا مصر مين يقدر عليكى"، "على حسب وداد"، "سألت نفسى"، "العشم"، "لأجل النبى"، أهوه ده اللى صار" .. بالإضافة إلى "بحبك يا صاحبي" من مسلسل يونس ولد فضه، "ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنة" ،"يا تمر حنه" .. وغيرها ممن قدمها بناء علي رغبات الجمهور وسط عاصفة من التصفيق المتواصل.































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