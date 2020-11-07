شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تعود للثانوية العامة فى مسلسل "هى" وتجسد هذه الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة منة فضالي دورها فى مسلسل "هى" مع المخرج محمد النقلى تمهيداً لعرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تجسد فيه منة شخصية فتاة من عائلة بسيطة بالأرياف وهى فى مرحلة الثانوية العامة وتذهب إلى القاهرة حتى تكمل دراستها الجامعية وتشتغل حتىّ تتمكن من دفع مصاريف دراستها وتواجه هناك العديد من التحديات.

مسلسل "هى" من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ومنة فضالى، ودينا، ومنذر رياحنة، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات وحياتهم فى القاهرة، ومشاكل سكن الطالبات وما يحدث فيها، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

يذكر أن منة فضالى يعرض لها حالياً فى دور العرض السينمائية فيلم "زنزانة 7” حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، ايهاب فهمى، أحمد التهامى، مدحت تيخة، ايمى اسلام وتدور أحداثه فى اطار أكشن ومطارات وتأليف حسام موسى وإخراج ابرام نشأت.