شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنفى شائعة وفاة نشوى مصطفى.. وتؤكد حالتها الصحية جيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية على أنباء وفاة نشوى مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى مستقرة للغاية، وتتمتع بصحة جيدة الآن، معلقا:" نشوى مصطفى زى الفل ووفاتها شائعة مقززة، تطلقها بعض اللجان الإلكترونية".
كانت شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت الفنانة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة.
ويبدو أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى فتحت باب الشائعات للجان الإلكترونية لتطلق مثل هذه الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.
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