المهن التمثيلية تنفي وفاة نشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي: نفى الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية ماتردد عن وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا. وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:"الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى مستقرة، وماتردد عن وفاتها مجرد شائعات سخيفة". وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى. وكانت مصطفى أعلنت تعرضها لأزمة صحية واستغاثت عبر حسابها على الفيسبوك لعدم تحسن حالتها بعد تناولها علاج فيروس كورونا بالمنزل، وبالفعل تم الاستجابة لها ونُقلت للمستشفى.

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