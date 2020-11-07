محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الفتاح العجمي
شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو طريف له يوضح نتيجة دخوله مطبخ منزله وتحضيره لحلوى "الكيك".
وعرض حلمي، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "الكيك" بعدما قام بإعداده، ومحاولاته المريرة لتذوقه بسبب صلابته ما جعله يستخدم "شاكوش وشوكة"، معقبا فور نجاحه بصعوبة في ذلك: "وحش أوي أوي".
وعلّق أحمد حلمي على الفيديو: "أمنية حياتي إن الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".
وحرص أحمد حلمي، مؤخرا، على مساندة زوجته الفنانة منى زكي، في فيلمها السينمائي الجديد "الصندوق الأسود" المطروح بالسينمات منذ يوم 28 أكتوبر الجاري، ونشر بوستر من الفيلم لزوجته مكتوب عليه "أكيد في حد هيسأل عليا"، وعلّق: "ما أنا بكلمك ما بترديش".
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الشاكوش والشوكة".. أحمد حلمي يتمنى نهاية كورونا لهذا السبب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.