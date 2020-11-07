بـ"الشاكوش والشوكة".. أحمد حلمي يتمنى نهاية كورونا لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو طريف له يوضح نتيجة دخوله مطبخ منزله وتحضيره لحلوى "الكيك".

وعرض حلمي، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "الكيك" بعدما قام بإعداده، ومحاولاته المريرة لتذوقه بسبب صلابته ما جعله يستخدم "شاكوش وشوكة"، معقبا فور نجاحه بصعوبة في ذلك: "وحش أوي أوي".

وعلّق أحمد حلمي على الفيديو: "أمنية حياتي إن الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".

وحرص أحمد حلمي، مؤخرا، على مساندة زوجته الفنانة منى زكي، في فيلمها السينمائي الجديد "الصندوق الأسود" المطروح بالسينمات منذ يوم 28 أكتوبر الجاري، ونشر بوستر من الفيلم لزوجته مكتوب عليه "أكيد في حد هيسأل عليا"، وعلّق: "ما أنا بكلمك ما بترديش".

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.