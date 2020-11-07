رقص كارولين عزمي في حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة.

وكان من بين الحضور الفنانة الشابة كارولين عزمي والتي رقصت على أغنية "قاسي" للمطرب حكيم الذي أحيا حفل الزفاف وقدّم عدة أغنيات شهيرة له.

واقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.