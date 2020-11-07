فن ومشاهير

فيديو.. بوسة ٢ في ١ هنادي مهني تقبل من أحمد خالد صالح وهاني مهنى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة هنادي مهنى بحفل زفافها أمس الجمعة على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

03203ebb3f.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وانتشر عبر إحدى الصفحات على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو للفنانة هنادي مهنى تتوسط فيها زوجها أحمد خالد صالح ووالدها الفنان هاني مهنى، وكانوا الأثنين يقبلونها في آن واحد.

https://www.instagram.com/p/CHQ3YcKhJlx/?igshid=1ltljv8zg82daembed/captioned

وحرص على الحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.

65b3b0ba5c.jpgتامر حسني وحسن شاكوش في حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

وحضر حفل الزفاف عائلتي العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من أصدقائهم من الفنانين في الوسط الفني.

37b6d14b3f.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكان عقد قرآن أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى منذ فترة، وكان وسط حضور ضئيل من المعزومين بسبب أزمة فيروس .

365786b6f4.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكانت الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت مؤخرا بليلة حنتها، وغلب على هذه الليلة الطابع الشعبي، حيث زين المكان بسرداق أحمر وأعمدة نور تغلب عليها الشكل الشعبي، كما كان يوجد توك توك في المدخل، إضافة إلى ارتدائها جلباب بلدي هي وعريسها الفنان أحمد خالد صالح.

b5dfe1cacd.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

يذكر أن الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح شاركوا معا لأول مرة في عمل فني في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ويبدو أن هذا العمل كان بداية قصة حبهم، ومن ثم أعلنوا عن خطوبتهم.

b6071aa15a.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

3f9f278630.jpgأحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بوسة ٢ في ١ هنادي مهني تقبل من أحمد خالد صالح وهاني مهنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"