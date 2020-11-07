فيديو.. بوسة ٢ في ١ هنادي مهني تقبل من أحمد خالد صالح وهاني مهنى

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة هنادي مهنى بحفل زفافها أمس الجمعة على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وانتشر عبر إحدى الصفحات على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو للفنانة هنادي مهنى تتوسط فيها زوجها أحمد خالد صالح ووالدها الفنان هاني مهنى، وكانوا الأثنين يقبلونها في آن واحد.

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وحرص على الحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.

تامر حسني وحسن شاكوش في حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

وحضر حفل الزفاف عائلتي العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من أصدقائهم من الفنانين في الوسط الفني.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكان عقد قرآن أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى منذ فترة، وكان وسط حضور ضئيل من المعزومين بسبب أزمة فيروس كورونا.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكانت الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت مؤخرا بليلة حنتها، وغلب على هذه الليلة الطابع الشعبي، حيث زين المكان بسرداق أحمر وأعمدة نور تغلب عليها الشكل الشعبي، كما كان يوجد توك توك في المدخل، إضافة إلى ارتدائها جلباب بلدي هي وعريسها الفنان أحمد خالد صالح.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

يذكر أن الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح شاركوا معا لأول مرة في عمل فني في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ويبدو أن هذا العمل كان بداية قصة حبهم، ومن ثم أعلنوا عن خطوبتهم.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم