إيهاب فهمي ينفي لـ"الخليج 365" وفاة نشوى مصطفى

رنا صلاح الدين - انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ما يفيد بوفاة الفنانة نشوى مصطفى، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين.

موقع الخليج 365 تواصل مع نقابة المهن التمثيلية، حيث أجرينا إتصال هاتفي بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس الإدارة، وقام كلا منهما بنفي الخبر، مؤكدين إنه مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف فهمي وأكد أن الفنانة نشوى مصطفى تخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف وزارة الصحة بإحدى المستشفيات، وأشار إلى أنها في تحسن ملحوظ، وأنها في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر ستكون في حالة جيدة من الممكن أن تجعلها تستطيع مغادرة المستشفى.

ونقلت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرا إلى إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما وجهت إستغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قالت خلالها إنها تعاني من آلام لا تحتمل بسبب إصابتها بالفيروس.

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى وجهت نداء للشعب المصري وطالبتهم فيه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بفيروس كورونا، وأشارت إلى أنها كانت ملتزم بها في بداية الأمر، ولكنها بعد ذلك أهملت ولَم تهتم بإرتداء الكمامة، الأمر الذي جعلها تصاب بالفيروس.