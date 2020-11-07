شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: نشوى مصطفى زى الفل ووفاتها شائعة مقززة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى مستقرة للغاية، وتتمتع بصحة جيدة الآن، معلقا:"نشوى مصطفى زى الفل ووفاتها شائعة مقززة، تطلقها بعض اللجان الإلكترونية".
كانت الفنانة نشوى مصطفى قد أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة.
ويبدو أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى فتحت باب الشائعات للجان الإلكترونية لتطلق مثل هذه الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.
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