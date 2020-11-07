شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى مابطلناش إحساس فى فرح هنادى مهنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم تامر حسني في فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا علي الفنان احمد خالد صالح وقام بغناء أغنيته الجديدة مابطلناش إحساس

وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.

وكانت مقاطع فيديو وصور جديدة أظهرت الأجواء المبهجة في حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعان في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.