شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشعل حفل زفاف هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من السعادة يعيشها أحدث عروسين فى الوسط الفنى وهما الفنان احمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا. حيث حرص أغلب اصدقاءهما ونجوم الفن على مشاركتهما لحظات ليلة العمر، ومن أبرز هؤلاء المطرب حكيم الذى أشعل حفل زفافهما مثلما يظهر في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مقاطع فيديو وصور جديدة أظهرت الأجواء المبهجة في حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.