أحدثهم زينب غريب.. إصابات نجوم الجونة بكورونا تتوالى

السبت 7 نوفمبر 2020

كشفت الممثلة المصرية زينب غريب، الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



ونشرت زينب عبر خاصية "ستوري" عبر صفحتها على موقع "إنستجرام": "أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وأعلن عدد من الفنانين المصريين الذين شاركوا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم الفنانة بسمة التي قالت: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمدلله تقريبا مفيش أعراض".

وأضافت: "أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وقالت الفنانة سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك" الأربعاء: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

كما كشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بفيروس كورونا، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات المهرجان.

فيما خضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.