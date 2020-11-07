شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: وأنا صغير كنت بحب على نفسى ومراتى هى حبى الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة، أنا مش بحب القراءة ولكن بحب الحكاوي، حتى في سيناريو الأفلام والمسلسلات اللى بعملها بتتحكيلى الأول كذا مرة وبعد كده أقراها عادى مش مشكلة.

وتابع، خلال لقائه في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاتى، المذاع على قناة dmc، صور دموعى في فرح أختى دى ولا حاجة، أنا حرفيا كنت عامل زى العيل الصغير ومكنوش عارفين يخلونى أسكت، لأن نورا من صغرها ملحقتش تشوف حنية أبوها ولا أمها وكانت بتبقى صعبانة علينا أوى رغم اننا كلنا حوليها

وأضاف، اختى مجنونة وعصبية شوية فنصحتها تهدى بقى وقلتلها هو كمان حافظ عليها لأننا كلنا تعبنا في البنوتة الصغير دى فخلى بالك منها وحطها في عينك، والصراحة هو شاب كويس ومحترم جدا.

وقال كرارة، وانا صغير حبي كتير أوى زى ما بيقولوا ماشى بحب على نفسى كل لما أشوف واحدة أحبها، ولكن لما كبرت حبى الوحيد هي مراتى وبموت فيها جدا، وأنا وعدتها أن عمرى ما أخليها لا هي ولا ولادى يزعلوا، وهافضل طول الوقت أقولها إنى عايش عشانكوا وبعمل كل حاجة عشان تكونوا عايشين مبسوطين.















