شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وأبلة فاهيتا يجريان مقلب فى هالة صدقى بفيلم "بنات رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت "أبل فاهيتا" من النجمة ليلى علوى أن تجرى مقلب فى صديقتها إلهام شاهين وتقول لها ان هناك فيلم يجمع بينها وبين صديقتهم الثاثلة هالة صدقى، وبالفعل هاتفتها ليلى ولكنها لم تجيب، فهاتفت هالة صدقى وأجرت معها المقلب وأخبرتها أنها تتواجد مع المخرج طارق العريان ومرشحة للمشاركة فى فيلم يحضره وهو "بنات رزق" ومعهم أبلة فاهيتا في الفيلم ولم تعترض هالة صدقى تماماً عن تواجد فاهيتا وأكدت لها أن الفيلم أحداثه تدور في إطار أكشن بمشاركة صديقتهم النجمة إلهام شاهين حتى كشفت صدقى المقلب.

وتحدثت ليلى علوى أيضاً مع تامر حبيب هاتفياً خلال الحلقة في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة ON E، لتعمل فيه مقلب بناءاً على طلب "أبلة فاهيتا" وقالت له أنها عادت من الجونة للقاهرة وتركت "شبشب بصوباع" في غرفتها وطلبت منه هذا الشبشب لأنه براند، فضحك حبيب وتعجب من طلبها، واجبرت فاهيتا أن تغلق الهاتف.