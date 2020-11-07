شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: عيطت لما والدتى جالها سرطان وكانت بتدعيلى أن ربنا يفتحها فى وشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة، أنا كنت أقرب واحد لوالدى وأحمد أخويا أقرب حد لوالدتى، وهى كانت طيبة جدا ومكنش عندها حاجة في حياتها غير الطبح والسوق وأنها تراعى ولادها وبس

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاتى المذاع على قناة dmc، أمى كانت بتصعب علينا من كمية الشغل والضغط عليها لان كان حمل كبير عليها خمس ولاد، واكتر حاجة مفتقدها وقت الغدا مع امى، وكان مشكلتى معاها افى الاكل إنى مش باكل أى حاجة فكان عندى مشكلة كبيرة في البامية مثلا لأنى مكنتش بحبها.

وتابع، دلوقتى بقيت بحب البامية والسبب، أن اخر حوار بينى وبين أمى قالتلى خلى بالك من اخواتك ، ووقتها لما جه أكل المستشفى فبفتح كده عشان أقولها كلى انتى بس وهاتبقى كويسة، ولقيت الأكل في بامية فراحت ضحكت وقلتلها بس قومى بالسلامة وأنا هاكلها، ومن وقتها بقيت باكل البامية لأنها بتفكرنى بأمى

وروى وقت مرض والدته قائلا، في يوم والدتى راحت للدكتور لما تعبت، وكلمتنى في التليفون وهى هناك وكانت الموبايلات لسه نازلة جديد وقالتلى كلمة مقدرش أنساها وهى "أنا عندى سرطان يا أمير وقعدت تعيط"، ووقتها كنت فى البيت، والكلمة اللى قالتها كانت صعبة أوى، فقلتلها تعالى بس وربنا يسهلها.

وتابع، بمجرد ما قفلت السماعة قعدت أعيط واحمد دخل عليا وقلتله فقعد كمان يعيط، وكلمت والدى وأتصدم لأننا كلنا مش عارفين هنعمل ايه بعد كده، ولما رجعت حسسناها ان احنا عادى وان هتبقى كويسة ولكن هي كانت مخضوضة جامد، والمرض مطولش معاها، الله يرحمها.

وأختتم حديثه عن والدته، كانت بتدعيلى تقولى روح يابنى ربنا يفتحها في وشك، وما زلت بسمعها في ودنى ساعات وأوقات لما بشوف أي ست كبيرة بروح أراضيها مخصوص عشان أسمع منها الكلمة دى.















