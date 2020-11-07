شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تزور مستشفى بهية وتقدم الدعم لمحاربات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كشفت الفنانة نيللى كريم للاعلامى عمرو الليثى عند إستضافته لها فى برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة ، رغبتها فى زيارة مستشفى بهية ، قام البرنامج بتحقيق رغبتها حيث زارت الفنانة نيللي كريم بصحبة الاعلامى دكتور عمرو الليثى و كامير برنامج واحد من الناس ، مستشفى بهية للكشف المبكر عن اورام الثدى ، لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر، و التوعية بسرطان الثدي.

وقدمت الفنانة نيللي خلال زيارتها للمستشفي عددا من الهدايا لبطلات السرطان اللاتى شاركن قصصهن الملهمة مع مرض السرطان ، وقالت الفنانة نيللى كريم بعد الزيارة أن ليس مرضها السابق هو السبب أنها تذهب لمستشفى بهية فهى كانت تذهب إليها دائما وكانت تذهب لمستشفى مجدى يعقوب ، فعندما أرى ناس مريضة ولديهم أمل هذا الامر يجعلنى قوية فهذه السيدات أتعلم منها الكثير .

الجدير بالذكر ان الفنانة نيللى كريم وقدمت نيللى كريم مسلسل “بـ100 وش” فى شهر رمضان الماضى، وشاركها البطولة آسر ياسين، شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.