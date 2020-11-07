شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ترقص وتغنى مع "أبلة فاهيتا" على أغنية مهرجان "فكك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت ليلى علوى خلال لقائها مع "أبلة فاهيتا" المذاع حالياً على قناة ON E، أغنية "فكك" ورقصت عليها والتي تقول كلماتها : "فكك من الطاقة السلبية فكك من اللى مصاحب جيبك فكك من سكة تضيعك فكك فك فك فكك..فكك من الخلقة القلابة فكك من القاعدة الكدابة فكك من الست المادية فكك من عالم طبالة وشنبات طالعة فكك من الحلو أبو وشيين فكك من الهرى وفاضيين.. فك فك فكك".

ولعبت ليلى علوى مع أبلة فاهيتا لعبة "بدون كلام" خلال الحلقة، عن فيلم "أنف وتلات عيون"، وفيلم "الحرافيش"، وفيلم "أي أي"، وعن فيلم "ليلة البيبى دول" بشكل كوميدى، وكشفت ليلى علوى انها تميل للذهاب إلى الأماكن التي بها بحر، وحينما يفتح الطيران سوف تسافر إلى اليونان، كما أنها تعمل شبوينج من جميع المحلات في مصر.

وكانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".