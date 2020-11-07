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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ"أبلة فاهيتا": بغير على خالد ابنى أوى وهدلع مراته فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر خالد ابن ليلى علوى فى حلقة جديدة مع "أبلة فاهيتا"، أكدت ليلى علوى أنها ستدلع زوجة ابنها في المستقبل، كما كشف ليلى علوى أن ابنها يسرق شاحن الموبايل، وأنها تغيير على خالد ابنها بشكل غير عادى.
في فقرة "مكنتش اتخيل يقولو عليا كدا"، ببرنامج "أبلة فاهيتا" الذى يعرض حالياً على قناة ON E، وكشف احد أصدقائها أنه تعرض لحادث سير وقامت ليلى بضرب المتسبب فى الحادث في الشارع، ولم تنكر ليلى هذا الأمر، وكشف أحد أصدقائها أيضا أنها حضرت مهرجان الجونة بفستان مقطوع وفستان محروق.
وكانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".
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