شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ"أبلة فاهيتا": بغير على خالد ابنى أوى وهدلع مراته فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر خالد ابن ليلى علوى فى حلقة جديدة مع "أبلة فاهيتا"، أكدت ليلى علوى أنها ستدلع زوجة ابنها في المستقبل، كما كشف ليلى علوى أن ابنها يسرق شاحن الموبايل، وأنها تغيير على خالد ابنها بشكل غير عادى.

في فقرة "مكنتش اتخيل يقولو عليا كدا"، ببرنامج "أبلة فاهيتا" الذى يعرض حالياً على قناة ON E، وكشف احد أصدقائها أنه تعرض لحادث سير وقامت ليلى بضرب المتسبب فى الحادث في الشارع، ولم تنكر ليلى هذا الأمر، وكشف أحد أصدقائها أيضا أنها حضرت مهرجان الجونة بفستان مقطوع وفستان محروق.