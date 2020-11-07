شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: كنت بعاكس بنات وأنا صغير وجيبت 51% فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة، وأنا شاب كنت بلبس ونتقابل انا وأصحابى ونقف عند مدرسة البنات اللى جنب البيت ونستناهم بقى وهما داخلين وهما خارجين، ومكنتش بروح مدرستى أو أروح متأخر شوية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة dmc، درست سياحة وفنادق بسبب المجموع بتاع الثانوية العامة لأنى جيبت 51 %، فكان لازم ادخل معهد خاص ويكون 4 سنين، واللى شجعنى على السياحة عمتى كانت متجوزة حد أجنبى وكانت مرشدة سياحية فكان الموضوع عاجبنى شوية

وتابع، امى كانت حنينة وطيبة على أولادها وأنا شبهها جدا وزيها مبعرفش أزعل ولادى، ورغم طيبتها كانت علاقتنا انا وهى زى القط والقار، لأنها كانت بتخاف عليا عشان كنت شقى جدا.

وأستكمل، كنت بعرف كل الناس وكل الفئات وكل الأعمار وأعرف الكويسين وغيرهم، ووالدى في مرة طرد ناس صحابى لأنهم كانوا وحشين.

يذكر أن آخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على قناة ON والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طوال أيام شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة، كلا من، أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.