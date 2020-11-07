شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة عن إصابتها بكورونا: لم ألتزم بالإجراءات طوال الوقت وفقدت حاسة الشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة بسمة، أن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة، مشيراً إلى أن الحملات ليست كافية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة:" مش بس الحملات ممكن واحد في بيته يجيله كورونا وبشكل عام يجب أن يكون هناك حرص".

وأكملت بسمة، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها تلوم نفسها في وقت من الأوقات أنها أهملت الإجراءات الاحترازية لأنها تعمل على الوقاية من الفيروس، موضحة أنه يجب الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتابعت الفنانة بسمة، أنها لم تعرف مصدر إصابتها بالفيروس، قائلة:" سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية وعلى إثرها اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك وعندما عرفت أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية".

وأشارت الفنانة بسمة، إلى أنه كان هناك إجراءات وقائية أثناء إقامة مهرجان الجونة السينمائي، كما أنها لم تلتزم بارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت، مشيرة إلى أن الأعراض الموجودة بها حالياً هي فقدان حاسة الشم وليس هناك أعراض خطرة.