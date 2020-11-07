شكرا لقرائتكم خبر عن دموع والد هنادى مهنا خلال رقصه معها فى حفل زفافها على أحمد خالد صالح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة مميزة تجمع ما بين الموسيقار هاني مهنا وابنته الفنانة هنادي مهنا، حيث دوماً ما تؤكد خلال كل تصريحاتها كم الحب التي تحبه لوالدها، وأنها الابنة المدللة له، وبالتالى كان منتظراً خلال حفل زفافها من الفنان أحمد خالد صالح لحظة رقصها مع والدها في بداية الحفل مثلما يظهر خلال هذا الفيديو.



دموع هاني مهنا أثناء رقصه مع ابنته هنادي

وكانت مقاطع فيديو وصور جديدة أظهرت الأجواء المبهجة في حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.