شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف رحلتها مع المرض "فى واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نيللى كريم، أثناء استضافتها فى برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، أنها تعرضت لوعكة صحية من قبل وكانت عبارة عن ورم فى وجهها، وخضعت لعملية فى أمريكا وكانت قلقة جدا، حيث قال لها أحد الأطباء إن هذه العملية من الممكن أن تسبب لها شللا لمدة عام، الأمر الذى جعلها تفكر فى الشغل وهل هذا سيمنعها عن التمثيل ولكنها تحمد الله لأنها بعد إجراء العملية حالتها تحسنت.









وأضافت الفنانة نيللى كريم: "الدرس اللى تعلمته فى الحياة هو الرضى لابد أن ترضى طول الوقت لأنك لا أعرف ماذا يخبئ الغد، وأعتقد أننى بعد إجراء العملية أول شيء قمت به هو الاتصال بكل الاشخاص التى أحبها وأتصلت بكاملة وقلت لها أننى أحبها جدا".