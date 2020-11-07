شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: بحب أغسل المواعين وكنت بشترى سجاير فرط وأنا صغير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة: "في طفولتى كنت مثلا أطلب فلوس من والدى واقوله عاوز 25 جنيه فيقولى روح خد من البنطلون، فأنا ألاقى شوية فكة زيادة فاخدهم، لكن والدتى مكنتش بتدينى فلوس بالسهل، كان لازم تقايضنى ولازم أعمل مقابل الفلوس أي حاجة".

وأضاف أمير كرارة، خلال لقائه في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى: "كان عشان والدتى آخد منها فلوس لازم أشترى ليها حاجة أو أغسلها المواعين، وبقيت بحب أغسل المواعين وحاليا ساعات بعمل كدة وأنا كبير، حتى لما باكل في طبق بقوم أغسله بنفسى أحيانا".

وتابع: "في مرة واحنا صغيرين واحدة شافت لوالدتى الفنجان وقالتلها إن هاييجى يوم ومصر كلها هتشاور على ابن من ولادك اللى بيبدأ بحرف الألف فكان يأما أنا يأما أحمد، ولكننا لم نهتم بهذا الحديث، ولكن أخدت بالى بعد كدة لما ابتديت أشتهر وكلمت أحمد وقلتله فاكر، فقالى أه يابن اللذين طلعت أنت".

واستكمل: "كان عندى فى مرة كربونات الصوديوم لأنى بحب ألمع الفضة ووالدى لما شافها افتكرها بودرة وكمان أنا كنت مقسمهم في أكياس صغيرة فكان شكلى كأنى بتاجر مش بتعاطى بس، وزعقلى وقتها وحلفتله إنها كربونات وقتها".

وأشار كرارة إلى أن فترة الطيش والصياعة في فترة شبابه كانت عبارة عن التأخير فى اليل والسهر عند الكشك لغاية 3 الفجر وشراء سجاير فرط".













يذكر أن آخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على قناة ON والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طوال أيام شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة، كلا من، أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.