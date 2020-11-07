"الدكتور قالي هتتشلي".. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها بورم في وجهها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نيللي كريم، لأول مرة تفاصيل رحلتها مع المرض العام الماضي، وقالت إنها أُصيبت بورم في وجهها وأجرت جراحة لإزالته في أمريكا.

وأضافت نيللي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "الحياة"، "اتخضيت وقتها وطبعا كنت قلقانة، روحت لكذا دكتور وأول واحد قالي ممكن تتشلي وهترجعي تاني لطبيعتك بعد سنة، والدكتور في أمريكا قالي لأ هتبقي كويسة".

تابعت: "كنت بسمع كل الكلام ده وبفكر في شغلي وإني هقعد في البيت ومش هعرف أمثل تاني، لكن الحمد لله ربنا لطف، والدرس الأهم اللي اتعلمته إن محدش عارف بكره في إيه، وإننا لازم نبقى راضيين ما دم صحتنا وأهلنا كويسين".

استكملت: "بعد العملية مسكت التليفون وكلمت كل الناس اللي بحبها، وأول واحدة كلمتها كانت كاملة أبو ذكري قولتلها كاملة أنا بحبك ومكنتش فاهمة في إيه".