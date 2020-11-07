وصلة رقص هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على أغاني تامر حسني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني، وقدّم عدة أغاني رقص عليها الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، ومن بينها "اختراع" و"مبطلناش إحساس" من ألبومه الجديد المنتظر "خليك فولاذي".

ونشرت الفنانة ألفت عمر صورة تجمعها بنجلي مبارك من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وعلّقت: "ليا الشرف جمال مبارك وعلاء مبارك من فرح هنادى مهنا وأحمد خالد صالح".

ويقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.