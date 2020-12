سمية الخشاب تظهر رشاقتها وحكيم يُحضر مفاجأة.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد عادل إمام

أحيا الفنان محمد عادل إمام، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، ونشر صورة قديمة له مع الراحل، وعلّق عليها: "ألف رحمة ونور عليك يا صاحبي أنت وأسرتك وكل حبايبنا اللي عندك.. الفاتحة لكل الغاليين اللي سابونا".

محمد أنور

نشر محمد أنور صورة لـ هيثم أحمد زكي أيضا وعلّق عليها قائلا: "النهارده الذكرى السنوية لوفاة هيثم زكي، ياريت تقروله الفاتحة هو وكل أمواتنا جميعا يارب وادعوله بالرحمة".

حكيم

ونشر المطرب حكيم صورة جديدة له، وعلّق قائلا: "في مفاجأة جديدة بحضرها ليكم يارب تعجبكم".

أكرم حسني

هنأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة له برفقته وزوجته وهنا الزاهد، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا عاقل يا متزن ويا رب تبقى سنة حلوة عليك أنت وهنا".

عمرو سعد

ونشر الفنان عمرو سعد، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة شتوية في الإسكندرية، وعلّق قائلا: "وقتي الخاص".

جميلة عوض

أما الفنانة جميلة عوض فنشرت صورة ظهرت خلالها بإطلالة جذابة ناعمة على السرير، واكتفت بذلك دون تعليق.

سمية الخشاب

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال تظهر رشاقتها، وعلّقت قائلةً: "Time you enjoy wasting is not wasted time".

أحمد حاتم

ونشر الفنان أحمد حاتم صورا جديدة له ظهر خلالها وهو يمارس رياضة الغوص، معلّقا: "الغوص رياضة خطيرة".

حسن شاكوش

ونشر الفنان حسن شاكوش صورة له مع الفنان تامر حسني وعلّق: "حبيب قلبي كنت واحشني يا عالمي".

أسيل عمران

الفنانة أسيل عمران نشرت صورة لها بالأحمر لدعم لبنان، وعلّقت: "بعد ثلاثة أشهر من الانفجار الذي هز بيروت، أدعم مبادرة لجمع التبرعات للمساعدة في الحفاظ على استمرارية برنامج التعليم التابع لمنظمة (أنقذوا الأطفال)".

