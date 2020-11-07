جمال وعلاء مبارك في حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي يحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء اليوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة. ومن أبرز حضور حفل الزفاف، جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ونشرت الفنانة ألفت عمر صورة تجمعها بنجلي مبارك من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وعلّقت: "ليا الشرف جمال مبارك وعلاء مبارك من فرح هنادى مهنا وأحمد خالد صالح". ويقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان. وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.

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