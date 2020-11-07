لحظة دخول أحمد خالد صالح لساحة حفل الزفاف.. ورد فعل هنادي مهنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء اليوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول أحمد خالد صالح لساحة حفل الزفاف، ورد فعل هنادي مهنا وسعادتها حينما رأته، قبل أن يحتضنها ويضع قُبلة على جبينها.

ويقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.