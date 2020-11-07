تراند اليوم : رانيا فريد شوقي عن ذكري وفاة هيثم أحمد ذكي : ربنا يصبرنا

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى الأولى لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

نشرت رانيا عبر حسابها على Instagram صورة لهيثم، وطلب من جمهورها الدعاء له.

كتبت: “الذكري السنوية الأولي هيثم احمد زكي الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه يارب و يصبر حبايبك”.

كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر 2019، عن ‏عمر ‏ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول ‏وثان ‏الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من ‏متاعب ‏صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ‏ومقويات ‏العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة ‏زائدة من ‏العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين ‏مسكن آلام‎.

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وبعد فحص كاميرات المراقبة في الكمباوند تبين أن هيثم زكي نزل من منزله برفقة أفراد الأمن ونقلوه ‏إلى ‏الصيدلية، ثم أعادوه مرة أخرى‎.

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وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه ‏لم ‏يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا الشرطة ‏التي ‏أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام‎.‎