شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: أحب الفن جدا ولم أفكر فى الاعتزال مطلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللى كريم: "من أصعب المواقف التى تعرضت لها أثناء التصوير كنت فى مسلسل (ذات) وكنت أصور مرحلتى وأنا فى عمر الستين، وبعد أن وضعت المكياج ووضعوا بعض الأشياء التى تجعلنى أظهر سمينة وبعد أن انتهيت من وضع كل شيء لمحت شكلى فى المرآة فبكيت بشدة، وكانت تلك أول مرة يحدث لى ذلك، وتحدثت لمدير التصوير والأستاذة كاملة وطلبت منهم أن ننهى تصوير هذا اليوم لأننى لا أستطيع أن أقوم بذلك، وبالفعل تم إيقاف التصوير"، وأضافت نيللى كريم: "لم أفكر فى الاعتزال مطلقا فأنا أحب الفن جدا".

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وأضافت نيللى كريم، أثناء لقائها فى برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "بعدما عدت إلى البيت ارتديت بنطلونى الجينز وعملت مكياج وأردت أن أعود إلى نفسى"، وأضافت نيللى أنها لا تعرف متى ستتزوج ولكن أهم شيء لديها هو أن تشعر بالراحة النفسية وتبحث دائما عن الأمان.







وتابعت نيللى كريم: "دمعتى قريبة جدا ولكنى دائما امنع دموعى، وهناك فرق كبير بين أنك لا تريد أن تبكى وبين أنك لا تعرف أن تبكى، وأنا دائما أريد أن أبكى ولكننى أمنع نفسى، ونقطة ضعفى هم أولادى، ولا أريد أن أرى شخص محتاج".