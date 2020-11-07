شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: بحضر مع إلهام شاهين وهالة صدقى لجزء تانى من فيلم "يادنيا ياغرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ليلى علوى إنها تحافظ على ملابسها بكيس من القماش وتضع به قرنفل، وأنها ارتدت "سالوبت" عمره 25 عاما، كما باركت للعروسين بشرى ودرة وتتمنى لهما التوفيق في حياتهما، مشيرة إلى أنها تحضر للجزء الثانى من فيلم "يا دنيا يا غرامى"، مع إلهام شاهين وهالة صدقى منذ عامين.

وأشارت ليلى علوى، خلال لقائها في برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" بالموسم الجديد الذى يعرض على قناة ON E، إلى أنها تحب مهنة التجارة، في وقت فراغها وتتعلم من فيفى عبده التفاؤل، لافتة إلى أن من الأكلات المفضلة بالنسبة لها السمك، وأن آخر معاكسة تعرضت لها كانت ترتدى نضارة وأيس كاب وقيل لها: "والله احلى من ليلى علوى".

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا" هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".