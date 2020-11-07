شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: كنت بلعب طايرة فى منتخب مصر ووالدى كان بيجيبلنا 50 بطيخة ناكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة: "ساعات بكذب بس مش كذب مؤذى، بتكون حاجات بسيطة لطيفة لما بكون مضطر اللى بيقولوا عليها الكدبة البيضة". وأضاف كرارة، خلال لقائه برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة dmc: "بفتكر مرحلتى وأنا في النادى في التمرين وكنت بلعب كرة طائرة وكنت في منتخب مصر، فكنت طول اليوم بتمرن، غير إن والدتى كانت بتجيبلى الغدا في الجنينة عشان أكمل تمرين تانى، لأننا أنا وأخواتى كنا بنحب طبيخ أمنا".

وتابع كرارة: "وأنا صغير أحيانا بفتكر مشهد بكون في وسط العيلة لما والدى بيرجع من المحل ويفرحنا إنه باع حاجات بألفين جنيه، وكنا كلنا بنتلم على السرير ونقسمهم على بعض وكل واحد يعد".

واستكمل: "بفتكر كمان والدى لما كان بيجيبلنا البطيخ حوالى 50 بطيخة ونحطهم تحت السرير، وكنا بناكلهم علطول لأننا كنا شباب رياضيين، فكانت والدتنا بتتعب معانا في موضوع الأكل ده، وعشان كمان أمى كانت أكلتها المفضلة جبنة بيضة وعيش بلدى وبطيخ، فكانت موجودة عندنا أكتر من اللحمة وفعلا كلنا بنحب البطيخ جدا".

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يذكر أن آخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على قناة ON والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طوال أيام شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة، كلا من، أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.