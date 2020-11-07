شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: "ذات" هو الأقرب إلى قلبى وهو قريب من كل امرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم: "إن أقرب الأدوار لقلبى دور (ذات) فهو دور قريب من كل امرأة مصرية، وعندما أقابل أى امرأة وتقول لى أنا ذات أشعر بسعادة بالغة أننى استطعت أن أنقل الفترة الزمنية فى حياة كل امرأة عاشتها ولمستها، وهذا الدور يمثلنى أنا أيضا"، وأضافت: "أتذكر أننى وأنا صغيرة كنت أقول (نفسى أبقى نجمة) وكنت حينها أحب الباليه ولكنى لم أكن أعرف سأكون نجمة في أى شيء".

وأضافت نيللى كريم، أثناء استضافتها فى برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "كان الناس عندما يعرفون أن اسمى نيللى يذكرهم بالفنانة نيللى، وكان هذا الأمر يضايقنى فى البداية، ولم أكن أعرف أن أول أعمالى ستكون فوازير مثل الفنانة نيللى وبالمناسبة حلمت فى إحدى الأيام أنى أمثل مع يسرا وكنت حينها لا أعرفها، ولم أكن قد خضت التجربة من قبل". وتابعت نيللى كريم: "أنا ضد من يقول على الأدوار التى كنت أقدمها أنها أدوار نكد، فهذه الأدوار هى أدوار عميقة فكل دور من الممكن أن تقدمه بعمق أو بتفاهة حسب كيف ستقدمه، فمثلا مسلسل تحت السيطرة حينها جلست مع متعافين من الإدمان وبدأت أتحدث معهم وطبقت كل هذا فى الدور، ففى الدور من الممكن أن تجعل الناس تحبك أو تكرهك".

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